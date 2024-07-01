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Haberler Yaşam Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:58

Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Almanya ev sahipliğinde devam ediyor. EURO 2024 son 16 turunda Fransa, Belçika karşısında mücadele edecek. Çeyrek final bileti almaya çalışılacak karşılaşmada Mbappe, Griezmann, Kante gibi yıldız isimler dikkat çekecek. 1 Temmuz tarihli Fransa Belçika maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İşte, muhtemel 11'ler...

Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 son 16 turu maçları arasında yer alan Fransa Belçika maçı 1 Temmuz günü Dusseldorf Arena'da oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA BELÇİKA SON 16 MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen izlenecek.

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Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için TRT 1 canlı izle linkini takip edebilirsiniz:

Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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