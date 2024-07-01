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Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:58
Fransa Belçika maçı canlı izle! EURO 2024 son 16 Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası Almanya ev sahipliğinde devam ediyor. EURO 2024 son 16 turunda Fransa, Belçika karşısında mücadele edecek. Çeyrek final bileti almaya çalışılacak karşılaşmada Mbappe, Griezmann, Kante gibi yıldız isimler dikkat çekecek. 1 Temmuz tarihli Fransa Belçika maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Fransa Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İşte, muhtemel 11'ler...