GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu maçlara kadar hazır olmak isteyen sarı-kırmızılılar, ikinci kampa 20 Temmuz'da başlayacak. Galatasaray kampın ikinci etabında 2 hazırlık maçı oynayacak. Program ise şu şekilde;

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma