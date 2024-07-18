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Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:28

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampında hazırlık mücadelelerine devam ediyor. İlk iki hazırlık maçında sahadan mağlup olarak ayrılan sarı kırmızılılar üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Galatasaray taraftarları tarafından maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Trencin hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trencin maçı canlı izle ekranı

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray'ın bu sezon için hazırlıkları sürüyor. Bu maçtan sonra ülkeye dönecek olan takım ikinci kamp için tekrar 22 Temmuz'da Avusturya'ya dönecek. Taraftalar maçın detaylarını araştırıyor. Galatasaray - Trencin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Trencin mücadelesinin detayları…

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Trencin arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasına Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

Galatasaray - Trencin mücadelesi 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

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GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI CANLI İZLE

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GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu maçlara kadar hazır olmak isteyen sarı-kırmızılılar, ikinci kampa 20 Temmuz'da başlayacak. Galatasaray kampın ikinci etabında 2 hazırlık maçı oynayacak. Program ise şu şekilde;

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

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