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GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:28
GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Trencin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampında hazırlık mücadelelerine devam ediyor. İlk iki hazırlık maçında sahadan mağlup olarak ayrılan sarı kırmızılılar üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Galatasaray taraftarları tarafından maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Trencin hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trencin maçı canlı izle ekranı