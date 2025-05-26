İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

10 Haziran'a kadar geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğuyla büyük indirimler sunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, raflar tükenmeden ihtiyaç duydukları ürünleri sepete eklemek için acele ediyor. Pirinç, un, peynir, zeytin, şampuan çeşitleri, çöp torbası, streç film, toz deterjanlarda cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Peki; bu hafta neler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.