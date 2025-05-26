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Haberler Yaşam İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:27

İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 10 Haziran'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerine yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Bayram çikolataları, kasap bıçakları, kesim tahtası, bıçak bileyici, kek kalıbı, masa örtüsü, tava ve tencere çeşitleri, su ısıtıcısı, saç kavurma raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

10 Haziran'a kadar geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğuyla büyük indirimler sunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, raflar tükenmeden ihtiyaç duydukları ürünleri sepete eklemek için acele ediyor. Pirinç, un, peynir, zeytin, şampuan çeşitleri, çöp torbası, streç film, toz deterjanlarda cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Peki; bu hafta neler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

ŞOK AKTÜEL 21- 27 MAYIS!

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İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ

İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran’a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS-10 HAZİRAN İNDİRİMLERİ