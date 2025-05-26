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İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
11:27
İNDİRİMLER RAFLARDA! 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolataları, kasap bıçakları ve bileyiciler...
Şok aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 10 Haziran'a kadar geçerli olacak indirimlerle birlikte ev ihtiyaçları, gıda ürünleri, temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerine yönelik ürünlerde de kampanyalar mevcut. Bayram çikolataları, kasap bıçakları, kesim tahtası, bıçak bileyici, kek kalıbı, masa örtüsü, tava ve tencere çeşitleri, su ısıtıcısı, saç kavurma raflarda yerini alıyor. Peki; Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 10 Haziran'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.