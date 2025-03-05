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Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 21:27

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Bugün, 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, büyük bir heyecana sahne oluyor. Devreden büyük ikramiye, 648.767.759 TL'ye ulaşırken, tüm gözler çekilişin sonucunda. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapılıyor ve şanslı numaralar kazananlarla paylaşılıyor. Kazanan numaraları öğrenmek ve 5 Mart 2025 Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak için ekranı kullanabilirsiniz. İşte, detaylar.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftada üç kez yapılan Sayısal loto çekilişlerinin ikinci etabı bugün düzenleniyor. Şans oyunları tutkunları, kazanan numaraları öğrenebilmek için Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izlenebiliyor. 648.767.759 TL'nin talihlisi belli oluyor. İşte, 5 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

5 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.