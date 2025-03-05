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BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
21:27
BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 5 Mart 2025! MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Bugün, 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, büyük bir heyecana sahne oluyor. Devreden büyük ikramiye, 648.767.759 TL'ye ulaşırken, tüm gözler çekilişin sonucunda. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapılıyor ve şanslı numaralar kazananlarla paylaşılıyor. Kazanan numaraları öğrenmek ve 5 Mart 2025 Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak için ekranı kullanabilirsiniz. İşte, detaylar.