SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 113 milyon TL'yi aştığı çekilişe geri sayım sürüyor. Gözler 18 Şubat 2023 tarihli çekiliş için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45'te gerçekleşeceği biliniyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 18 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...