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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:11

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 113 milyon TL'yi aştığı çekilişe geri sayım sürüyor. Gözler 18 Şubat 2023 tarihli çekiliş için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45'te gerçekleşeceği biliniyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 18 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları milyonlarca şans oyunu sever tarafından bekleniyor. Devreden ikramiye 113 milyon TL'yi geçerken binlerce kişi kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Hal böyleyken çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "18 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA! 18 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

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