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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 22:42

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

Son dakika 11 Aralık Sayısal loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online ile haftanın 3 günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere ilan edilen sonuçlar haftanın ilk gününde bu akşam açıklandı. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği şanslı numaralar sahiplerini buldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da günün şanslı numaraları belli oldu! Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık Salı tarihinde MP yotube kanalından canlı çekiliş gerçekleştirilerek duyuruldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrasında kazanan talihli numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 11 Aralık 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yayınlandı.

İşte günün şanslı numaralarını öğrenmek için:

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

SAYISAL LOTODA JOKER VE SÜPER STAR NE DEMEK?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ARALIK SORGULAMA EKRANI || Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte kazanan şanslı numaralar

Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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