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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay'da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:34

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay'da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da 21 günlük Halit Ali Talha bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Minik bebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti. Öte yandan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 119. saatin ardından 16 yaşındaki Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Kamil Can'ın ekiplere ilk sorusu ise "Bugün günlerden ne?", ilk isteği ise "su" oldu. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden de güzel bir haber geldi. Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 'Ülkü' adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay’da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin vurduğu 10 ilimizde binlerce bina yıkıldı. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden bir mucize kurtuluş haberi daha geldi.

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay’da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

A HABER – ATV EKRANLARINDA TARİHİ ANLAR: 21 GÜNLÜK HALİT ALİ TALHA KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 129. saatte 21 günlük bir bebek kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı.

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Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay’da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'n bağlı ekipler, 128 saat sonra enkazdan 21 günlük bebeği sağ çıkardı. Bebek sedyeye alınıp, ambulansa taşındı. 21 günlük bebek tedavisi için hastaneye götürüldü.

Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! İşte o anlar | Video

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay’da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Arama kurtarma görevlisi bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu açıkladı. Minik bebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay’da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

LİSE ÖĞRENCİSİ KAMİL CAN'A ULAŞILDI

UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

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