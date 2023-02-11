Haberler Yaşam Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay'da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:34

Son dakika haberi: Onun adı Mucize! Hatay'da 21 günlük Ali Talha bebek 128 saat sonra enkaz altından çıkarıldı! İşte o anlar

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da 21 günlük Halit Ali Talha bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Minik bebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti. Öte yandan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 119. saatin ardından 16 yaşındaki Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Kamil Can'ın ekiplere ilk sorusu ise "Bugün günlerden ne?", ilk isteği ise "su" oldu. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden de güzel bir haber geldi. Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 'Ülkü' adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. İşte detaylar...