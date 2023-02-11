Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” | Video
Kahramanmaraş’ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.
Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.
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