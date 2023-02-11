Bakan Koca, 132 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Şengül'ün görüntülerini paylaştı | Video

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altından 132 saat sonra sağ olarak çıkarılan minik Şengül'ün ambulans içindeki görüntüleri paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi.' ifadelerini kullandı.