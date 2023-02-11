Video Yaşam Gaziantep’te enkaz altındaki baba ve kızı 132 saat sonunda sağ çıkarıldı | Video
Gaziantep’te enkaz altındaki baba ve kızı 132 saat sonunda sağ çıkarıldı | Video

Gaziantep’te enkaz altındaki baba ve kızı 132 saat sonunda sağ çıkarıldı | Video

11.02.2023 | 15:24

Gaziantep İslahiye'de enkaz altındaki baba ve kızı 132 saat sonunda sağ çıkarıldı.

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