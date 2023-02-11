Onun adı 'Mucize'! Hatay'da 21 günlük bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! İşte o anlar | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 'Ülkü' adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı. Öte yandan Hatay'da 21 günlük Halit Ali Talha bebek 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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