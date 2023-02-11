133 saat sonra gelen mucize haberi... Melisa Ülkü enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte Ülkü adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'Yaşıyorum' dedi. 20'li yaşlarında Melisa Ülkü 133.saatte enkazdan kurtarıldı...
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