SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili şu açıklamada bulundu: "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."