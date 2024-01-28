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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:07

SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik de "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. İBB Başkan adayı Murat Kurum ise "Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" dedi.

Yunus Emre KAVAK
ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video

SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili şu açıklamada bulundu: "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

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SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada: "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

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