Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Vali Gül'den ilk açıklama | Video

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada: "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı yok" dedi.