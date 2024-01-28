Başkan Erdoğan, Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla görüştü | Video
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Başkan Erdoğan Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
31:21
19:28
Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok" | Video 28.01.2024 | 15:37
10:50
00:21
SON DAKİKA! Kilise saldırganları kamerada | Video 28.01.2024 | 14:19
02:00
Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Vali Gül'den ilk açıklama | Video 28.01.2024 | 13:55
08:01
Astronot Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı | Video 28.01.2024 | 12:37
05:53
09:46
03:01
Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti | Video 28.01.2024 | 08:43
24:44
İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.01.2024 | 17:16
01:04
İBB Başkan Adayı Murat Kurum SİZTEM İSTANBUL'u tanıttı | Video 27.01.2024 | 16:40
03:56
Mahmut Övür | Soykırımcı İsrail yargılanacak 27.01.2024 | 16:49
02:34
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Bir yanlışlık olmalı! 27.01.2024 | 16:47
04:04
Burhanettin Duran | Lahey'de İsrail ve Batı için yeni bir dönem başladı 27.01.2024 | 16:42
03:13
Hülya Güler | CEO devir-teslim kültürü ve Türkiye 27.01.2024 | 16:38
04:04
Okan Müderrisoğlu | Yeni Anayasa... 27.01.2024 | 16:35
02:46
Salih Tuna | İsrail'in zevali 27.01.2024 | 16:33
08:02