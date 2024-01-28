Başkan Erdoğan, Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla görüştü | Video

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Başkan Erdoğan Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor." dedi.