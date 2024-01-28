Kilisede saldırı anı! Görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul Sarıyer’de Santa Maria İtalyan kilisesinde, Pazar ayini sırasında maskeli saldırganlar bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda C.T. hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, silahlı saldırının bir kişiye yapıldığını ve olay sırasında başka yaralanan olmadığını açıkladı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken saldırı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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