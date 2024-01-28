SON DAKİKA! Kilise saldırganları kamerada | Video 28.01.2024 | 14:19 Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan maskeli iki saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs olayın hemen öncesinde çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, yavaş adımlarla sokak içerisinde yürüyerek gözden kayboluyor.