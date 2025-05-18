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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 19:04

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, haftanın üç günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe ve Pazar günü Noter huzurunda yapılan çekilişi şansoyunuseverler yakından takip ediyor. Milli Piyango resmi sitesinden sorgulanan sonuçlar, aynı zamanda çekiliş saatinde youtube kanalından da takip ediliyor. İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuç sorgulamaları başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişin sonuncusu bugün yapılacak. Şans oyunu tutkunları kazanan numaraları öğrenmek için MP remi sitesini ziyaret ediyor. İşte, 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

18 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.