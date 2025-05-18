Haberler
Yaşam
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
19:04
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 18 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, haftanın üç günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe ve Pazar günü Noter huzurunda yapılan çekilişi şansoyunuseverler yakından takip ediyor. Milli Piyango resmi sitesinden sorgulanan sonuçlar, aynı zamanda çekiliş saatinde youtube kanalından da takip ediliyor. İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları!