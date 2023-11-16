Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 18:59

Süper Loto sonuçları her hafta üç gün Salı, Perşembe ve Pazar günleri bekleniyor. Çekiliş sonuçları için bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşen organizasyon MP TV canlı yayın ekranı ile takip ediliyor. 45 milyonu aşan büyük ikramiye için 6 tane kazandıran numara bir bir ekrana yansıyor. Süper Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı yayında. Gözler https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto sayfasında. İşte, 16 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama Perşembe çekilişi!