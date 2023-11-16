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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 18:59

Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları her hafta üç gün Salı, Perşembe ve Pazar günleri bekleniyor. Çekiliş sonuçları için bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşen organizasyon MP TV canlı yayın ekranı ile takip ediliyor. 45 milyonu aşan büyük ikramiye için 6 tane kazandıran numara bir bir ekrana yansıyor. Süper Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı yayında. Gözler https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto sayfasında. İşte, 16 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama Perşembe çekilişi!

Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları takip edilmeye başladı. MP TV ile canlı yayında yapılan bilet sorgulamaları ardından kazandıran sayılar sistemde de yerini alıyor. Bugün çekilen Perşembe çekilişi de gündemde. Büyük ikramiye 45,1 milyon olarak dikkat çekiyor. MPİ bilet sorgulamaları başladı. İşte, 16 Kasım Süper Loto sonuçları öğrenme sayfası...

Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 16 Kasım Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 16 Kasım 2023 Perşembe çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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