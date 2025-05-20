Haberler
Yaşam
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
22:26
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da gözler haftanın ilk çekilişine çevrildi. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte şansoyunuseverler 20 Mayıs 2025 Salı gününün sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda gerçekleşecek canlı yayında ilan edilen sonuçlar, sonrasında milli piayngo onl,ne sitesinden de sorgulanabiliyor. Peki, 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...