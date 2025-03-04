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Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 20:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 20:16

Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştiriliyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişte, bu haftanın ilk büyük ödülü tam 317.936.484 TL olarak belirlendi. Noter onaylı çekilişin ardından, bilet sahipleri kazanan numaraları öğrenmek için sonuçları araştırmaya başladı. İşte, 4 Mart 2025 süper loto sonuçları sorgulama erkanı.

Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da çekiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte haftanın ilk devreden büyük ikramiyesi 317.936.484 TL olarak duyuruldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından, kazanan numaralar açıklanıyor. Peki, 4 Mart 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödülü kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, Süper loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı.

Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

4 MART 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

4 8 10 20 44 57

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Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

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Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto Sonuçları 4 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.