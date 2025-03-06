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Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:45

Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişleri, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenmeye devam ediyor. Şu anda devreden büyük ikramiye, tam 328.065.562 TL ile şans oyunlarına ilgi duyanları heyecanlandırıyor. Süper Loto tutkunları, kazandıkları numaraları öğrenmek ve büyük ikramiyeyi kimin kazandığını görmek için biletlerini kontrol etmek üzere araştırmalar yapıyor. Peki, 6 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Kazanan numaralar ve çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) üzerinden Süper Loto sonuçlarını sorgulamak için gerekli ekran bilgileri.

Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

6 Mart 2025 tarihli Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oluyor. Süper Loto sonuçlarına ulaşmak için, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamalarından kolayca sorgulama yapılabilir. Bugünkü çekilişle, büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte şans oyunları severlerini heyecanlandıran rakam 328.065.562 TL olarak duyuruldu. Çekilişin ardından, kazanan numaralar hemen duyurulmakta. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir?

Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

6 MART 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto Sonuçları 6 Mart 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.