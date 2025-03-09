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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 17:54

Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

9 Mart 2025 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulamaları başladı. Haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar akşamları yapılan çekiliş sonuçları, 21:30 itibarıyla erişime açılıyor. 9 Mart 2025 Pazar akşamı yapılan çekiliş sonuçlarına, MP bilet sorgulama ekranından hızla erişilebiliyor. Haftanın son günündeki çekiliş için sonuçlar merakla beklenirken, Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Peki, 9 Mart 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'nun YouTube hesabı üzerinden canlı olarak açıklanan Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları, şansoyunuseverlerin ilgisiyle yakından takip ediliyor. 9 Mart 2025 tarihli Süper Loto sonuçları, MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişilebiliyor. İşte, 9 Mart 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 MART 2025 PAZAR

Milli Piyango Online ile oynanan Süper Loto 9 Mart 2025 Pazar çekilişi ile takibe alındı.

Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

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Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı detayları:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.