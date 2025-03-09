Haberler
Yaşam
Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
17:54
Süper Loto sonuçları 9 Mart 2025 Pazar: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
9 Mart 2025 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulamaları başladı. Haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar akşamları yapılan çekiliş sonuçları, 21:30 itibarıyla erişime açılıyor. 9 Mart 2025 Pazar akşamı yapılan çekiliş sonuçlarına, MP bilet sorgulama ekranından hızla erişilebiliyor. Haftanın son günündeki çekiliş için sonuçlar merakla beklenirken, Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Peki, 9 Mart 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?