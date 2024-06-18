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Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 18 Haziran 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı burada
Giriş Tarihi: 18.06.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
20:02
Süper Loto sonuçları 18 Haziran 2024 Salı çekilişi kontrolleri yapılıyor. 96.308.990 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar sorgulanıyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk süper loto çekilişi bu akşam yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…