Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:07

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 19.00'da Romanya- Hollanda karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında ise milyonların beklediği Türkiye- Avusturya maçı yayınlanacak. Türkiye- Avusturya milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. A Milli Takım bu akşam Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye Avusturya canlı izle 2 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

TRT 1 YAYIN AKIŞ

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 "Romanya-Hollanda" maçı

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 ı "Avusturya-Türkiye" maçı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR

2 Temmuz Salı:

  • 19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
  • 22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya Türkiye canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

SON DAKİKA