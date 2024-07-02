Haberler
Yaşam
TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
20:07
TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI: EURO 2024 TRT1 ile milli Maç Türkiye Avusturya maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz!
TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 19.00'da Romanya- Hollanda karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında ise milyonların beklediği Türkiye- Avusturya maçı yayınlanacak. Türkiye- Avusturya milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...