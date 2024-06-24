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Haberler Yaşam TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:24

TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Bugün aynı saatte iki EURO 2024 maçı olması nedeniyle İskoçya Macaristan maçı TRT Spor ekranlarından takip edilecek. 23 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi bu noktada araştırılıyor. Futbol severler Avrupa maçlarını izlemeye devam ediyor. İşte, TRT Spor canlı izle HD ve kesintisiz...

TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

TRT Spor canlı izle EURO 2024 maçları için takip ediliyor. İskoçya Macaristan maçı bugün TRT Spor yayın akışı programında yerini aldı. 23 Haziran Pazar günü oynanacak maç A grubunda izleniyor. Öte yandan TRT 1'de de İsviçre Almanya maçı seyredilecek. İşte, TRT Spor canlı yayın izle HD...

TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya Macaristan maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İşte bugünün maçları:

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TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

22.00 İsviçre - Almanya (TRT 1)

22.00 İskoçya - Macaristan (TRT Spor)

TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

TRT SPOR CANLI İZLE

EURO 2024 maçlarını izlemek için aşağıda yer alan TRT Spor canlı yayın linkini takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 23 HAZİRAN PAZAR
12:00 OYUNUN SAHİPLERİ

12:30 SPOR BÜLTENİ

13:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ BRONZ MAÇI BREZİLYA - POLONYA

14:30 SPOR HAFTASONU

16:00 SPOR BÜLTENİ

16:30 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI JAPONYA - İTALYA

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 SPOR BÜLTENİ

20:00 KUPA SAATİ

22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI İSKOÇYA - MACARİSTAN

00:00 KUPA SAATİ

02:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI İSVİÇRE - ALMANYA

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