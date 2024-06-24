TRT SPOR CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT Spor canlı yayın izle linki

TRT Spor canlı izle EURO 2024 maçları için takip ediliyor. İskoçya Macaristan maçı bugün TRT Spor yayın akışı programında yerini aldı. 23 Haziran Pazar günü oynanacak maç A grubunda izleniyor. Öte yandan TRT 1'de de İsviçre Almanya maçı seyredilecek. İşte, TRT Spor canlı yayın izle HD...