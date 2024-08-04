Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:58

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C grubunda mücadele eden Filenin Sultanları grup liderliği için file önünde yerini alıyor. Geçtiğimiz kupalarda da Egonu ve Vargas karşılaşmasını izleyen voleybolseverler Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle araştırmalarına hız kazandırdı. TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ağustos 2024 listesi ve frekans bilgisi takip ediliyor. TRT Spor canlı izle HD, kesintisiz...

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TRT Spor canlı izle saat 10.00 itibarıyla televizyon ekranlarında yerini alacak. Türkiye, Olimpiyatlarda altın bekliyor. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın TRT Spor ekranlarından takip edilecek. Daniele Santarelli başta olmak üzere Kaptan Eda Erdem, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt gibi isimler yıldızlarını parlatmaya devam ediyor. Çeyrek final öncesinde son maç oynanıyor. İşte, TRT Spor canlı izle kesintisiz...

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında son maçına çıkıyor. Türkiye İtalya maçı 4 Ağustos günü saat 10.00'da oynanacak.

Heyecanlı mücadele TRT Spor ekranlarından takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 4 AĞUSTOS 2024


08:00 OLİMPİYAT ANILARI

08:30 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:30 Set Sayısı

10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL İTALYA - TÜRKİYE

12:30 Set Sayısı

13:00 SPOR HAFTASONU

14:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI OKÇULUK

16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATICILIK

18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR VOLEYBOL ÇİN - SIRBİSTAN

20:00 Spor Takvimi

20:05 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

23:30 Transfer Günlüğü

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TRT SPOR CANLI İZLE

Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI || Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı yayın ekranı takip ediliyor!

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

SON DAKİKA