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Haberler Yaşam TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle
Giriş Tarihi: 28.11.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 22:50

TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

Dünya Kupası heyecanı sürerken bu akşam H Grubu ikinci maçında Portekiz ve Uruguay karşı karşıya geliyor. Kupadaki ilk maçında Gana ile karşılaşan Portekiz, 3-2'lik skorla galibiyet almıştı. Öte yandan Uruguay ise Güney Kore ile golsüz berabere kalmıştı. Maçı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Dev turnuvada maçların TRT1 ve TRTSpor kanallarından naklen yayınlandığı biliniyor. İşte 28 Kasım 2022 TRT1 ile Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı ve maçtan diğer detaylar.

TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Heyecan dolu karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler TRT1 Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı aracılığı ile yapımı naklen takip edebilecek. Katar'da düzenlenen karşılaşma için heyecan adeta dorukta. H Grubu müsabakasında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İşte 28 Kasım 2022 TRT1 ve TRTSpor Portekiz Uruguay maçı canlı yayın izle ekranı…

TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez

TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

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