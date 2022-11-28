Haberler Yaşam TRT1 PORTEKİZ URUGUAY MAÇI İZLE! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası H Grubu Portekiz Uruguay maçı şifresiz - kesintisiz canlı izle

Giriş Tarihi: 28.11.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 22:50

Dünya Kupası heyecanı sürerken bu akşam H Grubu ikinci maçında Portekiz ve Uruguay karşı karşıya geliyor. Kupadaki ilk maçında Gana ile karşılaşan Portekiz, 3-2'lik skorla galibiyet almıştı. Öte yandan Uruguay ise Güney Kore ile golsüz berabere kalmıştı. Maçı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Dev turnuvada maçların TRT1 ve TRTSpor kanallarından naklen yayınlandığı biliniyor. İşte 28 Kasım 2022 TRT1 ile Portekiz Uruguay maçı canlı izle ekranı ve maçtan diğer detaylar.