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Haberler Yaşam TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:08

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken son 16 turunda Türkiye Avusturya maçı heyecanı yaşanıyor. Son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. İşte TRT1 ekranıyla Türkiye Avusturya canlı maç izle ekranı

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

A Milli Takım son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. F grubuna 3-1'lik galibiyetle başlayan ay yıldızlılar Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Son maçı 2-1 galibiyetle tamamlayan takım son 16 turuna hak kazandı. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye- Avusturya TRT1 ile canlı izle ekranı

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

TÜRKİYE AVUSTURYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya Türkiye canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ

2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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