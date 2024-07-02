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TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
20:08
TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE YAYINI: EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya TRT1 canlı izle ile milli maç şifresiz
A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken son 16 turunda Türkiye Avusturya maçı heyecanı yaşanıyor. Son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. İşte TRT1 ekranıyla Türkiye Avusturya canlı maç izle ekranı