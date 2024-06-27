Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Koç Ergin Ataman'ın yönetimindeki Milli Takım hazırlıklara başlıyor. Seyirci de Akatlar'da hazır bulunacak. Yeni isimlerin gözlendiği Millilerde kimlerin maçlarda aktif olacağı merak konusu. Peki; Türkiye Filipinler hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?