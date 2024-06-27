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Haberler Yaşam Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:29

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında hazırlık maçı yapacak A Milli Basketbol Takımı, Filipinler'i ağırlıyor. Beşiktaş'ın Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için basketbolseverler tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle araştırmaları bu noktada başladı. Gözler TRT Spor canlı yayın ekranı ve yayın akışı programına yönelirken araştırmalar hız kazandı. Peki; Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, maça dair merak edilenler...

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Koç Ergin Ataman'ın yönetimindeki Milli Takım hazırlıklara başlıyor. Seyirci de Akatlar'da hazır bulunacak. Yeni isimlerin gözlendiği Millilerde kimlerin maçlarda aktif olacağı merak konusu. Peki; Türkiye Filipinler hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE FİLİPİNLER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık karşılaşması Türkiye Filipinler basketbol maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE FİLİPİNLER BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE FİLİPİNLER MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayın kanalı için TRT Spor canlı izle linkini takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BASKETBOL MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
GENEL SATIŞ
Saha İçi - 1. Sıra - 2000.00 TL
Saha İçi - 2. Sıra - 1500.00 TL
Saha İçi - 3. Sıra - 1000.00 TL
VIP - 300.00 TL
1. Kategori - 200.00 TL
2. Kategori - 100.00 TL
Loca - 16 Kişilik - 6000.00 TL
Loca - 14 Kişilik - 5000.00 TL
Loca - 8 Kişilik - 3000.00 TL

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