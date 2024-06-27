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Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:29
Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle! Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında hazırlık maçı yapacak A Milli Basketbol Takımı, Filipinler'i ağırlıyor. Beşiktaş'ın Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için basketbolseverler tribünde ve ekran başında yerini alıyor. Türkiye Filipinler basketbol maçı canlı izle araştırmaları bu noktada başladı. Gözler TRT Spor canlı yayın ekranı ve yayın akışı programına yönelirken araştırmalar hız kazandı. Peki; Türkiye Filipinler hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, maça dair merak edilenler...