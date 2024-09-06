Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
06:10
TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı
UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Galler karşısına mücadele edecek. TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek Galler - Türkiye maçı canlı yayın şifresiz olarak takip edilecek. Milli maç saati 6 Eylül 2024 TV 8 yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milli maç canlı izle ekranı başında yerini alan futbolseverler ligde bir adım daha ilerlemenin peşinde. İşte, TV8 canlı maç izle ekranı...