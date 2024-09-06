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Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 06:10

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Galler karşısına mücadele edecek. TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek Galler - Türkiye maçı canlı yayın şifresiz olarak takip edilecek. Milli maç saati 6 Eylül 2024 TV 8 yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milli maç canlı izle ekranı başında yerini alan futbolseverler ligde bir adım daha ilerlemenin peşinde. İşte, TV8 canlı maç izle ekranı...

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

TV8 canlı izle HD, kesintisiz seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Galler - Türkiye milli maç canlı yayın karşısında yerlerini alan taraftar maçı yakın mercek altına aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaparak Galler karşısındda deplasmanda hiç galibiyetleri olmadıklarını da hatırlattı. İşte, 6 Eylül 2024 TV8 canlı yayın izle ekranı...

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta oynanacak Galler Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Milli maç canlı yayın TV8 ekranlarından şifresiz olarak izlenecek.

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TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

TV8 CANLI YAYIN AKIŞI - 6 EYLÜL 2024

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri ve canlı izle ekranı

TV8 FREKANS BİLGİSİ

Uydu:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

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