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UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:14
UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım!
Futbol heyecanı Devler Ligi'nde hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti. Futbolseverler, şimdi gözlerini yarı final biletinin sahibini belirleyecek rövanş karşılaşmasına çevirmiş durumda. Her iki ekip de bu tarihi müsabakada, yarı finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid ile Arsenal arasındaki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?