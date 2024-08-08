Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.08.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:00

YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM'de neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan Bim, 9 Ağustos tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftanın yeni BİM aktüel kataloğu ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı onlarca ürünü cazip fiyatlarla tüketicinin hizmetine sunan BİM'de bu hafta market ürünleri, elektrikli ev eşyaları, bisiklet ve şişme bot dikkat çekiyor. İşte, Bim aktüel 9 Ağustos 2024 kataloğu fiyat listesi...

YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM’de neler var?

BİM aktüel 9 Ağustos 2024 kataloğu yayınlandı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler listelerini hazırladı. şte 9 Ağustos BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri...

YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM’de neler var?

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

Nautica TWS Kulaklık 349 TL

Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM’de neler var?

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 690 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

Heifer Çubuk Blender 549 TL

Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

Arnica Blender Seti 1.300 TL

Ruumstore Mutfak Tereği 490 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 800 TL

YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM’de neler var?

Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL

Ev Elbisesi 149 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Konuşan Cansu Bebek 249 TL

YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM’de neler var?

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Raf Organizer 69 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL

SON DAKİKA