Giriş Tarihi: 08.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
17:00
YARIN RAFLARDA! BİM aktüel indirimleri 9 Ağustos 2024: Bu cuma BİM'de neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan Bim, 9 Ağustos tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftanın yeni BİM aktüel kataloğu ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı onlarca ürünü cazip fiyatlarla tüketicinin hizmetine sunan BİM'de bu hafta market ürünleri, elektrikli ev eşyaları, bisiklet ve şişme bot dikkat çekiyor. İşte, Bim aktüel 9 Ağustos 2024 kataloğu fiyat listesi...