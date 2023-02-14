4 kaşık çorbası: Her kaşığı lezzet bombası

Yoğurt, birçok çeşidiyle vazgeçilmez temel besin kaynaklarından biri. Birçok çeşidinin yanı sıra çorbası da hem lezzetli hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte yoğurt ve baklagillerin muhteşem uyumu o çorbanın tarifi...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 12:50
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 7 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz biber

YAPILIŞI

  1. Mercimekleri, pirinç ve bulguru tencereye alarak sıcak suda yumuşayana kadar pişirin.
  2. Terbiyesi için; tüm malzemeleri çırpın. Çorbadan bir kepçe alarak ılıtın ve yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Kaynayana kadar karıştırın.
  3. Tereyağında naneyi, toz biber ve karabiberi kavurarak çorbanın üstüne ekleyin.
  4. Servis etmeden önce 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin.

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