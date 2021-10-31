Beyran çorbası tarifi: Beyran çorbası nasıl yapılır?
Gaziantep ve çevresine özgü lezzetlerden biri de beyran çorbasıdır. Bu çorbayı daha önce tadan pek çok kişi beyran çorbası nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Size burada tüm detayları ile anlatacağımız beyran çorbası tarifi ile o denediğiniz ve unutamadığınız lezzete kavuşacaksınız. Eğer, henüz denemediyseniz bu beyran çorbası tarifi sizin vazgeçilmeziniz olacak. İşte, tüm detayları ile beyran çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:56Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:56
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
300 gram kuzu gerdan
250 gram kuzu but
1,5 litre su
1 bardak haşlanmış pirinç
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
8 diş sarımsak
AŞÇININ NOTU
Gerçek beyran çorbasında kuzu eti kullanılmaktadır. Tarifinizin orijinal tarife uygun olması için kuzu eti kullanmalısınız.
Üzerine suyunuzu ve küçük küçük doğranmış sarımsaklarınızı ekleyin ve pişirme sürenizi kendiniz ayarlayarak pişirin. Her düdüklü tencerenin pişme süresi farklıdır, etiniz yumuşayıp didiklenecek kıvama gelene kadar pişirmeye dikkat edin.
Etiniz piştikten sonra tencerenin içinden etinizi alın ve soğumaya bırakın.
Et suyunun içine pirincinizi atıp et suyunda haşlayın.
Etiniz soğuduktan sonra küçük küçük didikleyin ve tencereye ekleyin. Üzerine salça, tereyağı, sıvı yağ, pul biber ekleyin ve iyice karıştırın.
4-5 dakika karıştırarak kaynatın.
Yanında limon ya da sirke ile sıcak servis edebilirsiniz.