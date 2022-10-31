Cennet çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak olan bu çorba tam bir vitamin deposu! Sadece bir kasesiyle doyacaksınız
Sağlık açısından yarara çok faydalı olan bu çorba, zengin içeriğiyle hem vitamin olacak hem de anında doyuracak! Patates ve tavuk suyunun birleşimiyle hastalıklara kalkan olacak bir lezzet. Bu çorbayı denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:31Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:31
2-3 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
159 kcal
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı mısır unu
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı tavuk suyu
4 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
YAPILIŞI
İlk olarak derin bir tencerede tereyağını güzelce eritin.
Erimiş tereyağının üzerine mısır unu ilave edip 3 dakika boyunca karıştırın.
Mısır ununa soğan, patates ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kavurun.
Ardından, sebzelerin üzerine tavuk suyu ve su ekleyin.
Sonra sebzeler yumuşayınca güzelce blenderdan geçirin.
Çorbanız biraz kaynadıktan sonra ayrı bir tavada kızdırdığınız sıvı yağın üzerine toz kırmızı biber ekleyin ve çorbayı servis ederken üzerine ilave edin.