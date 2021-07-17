Damak çatlatan tarif: Kuşkonmaz çorbası

Yıkadığınız kuşkonmaz ve soğanı doğrayın, bir tencereye alın ve zeytinyağı ile soteleyin. Hafif soteledikten sonra, tam buğday ununu ekleyerek kısa bir süre karıştırarak kavurun. Sonrasında sıcak su ve sütü ilave edip, kuşkonmazlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra blenderize ederek servis edebilirsiniz.