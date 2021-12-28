Doğal antibiyotik: Domatesli sarımsak çorbası tarifi

Domates ve sarımsağın muhteşem uyumunu bir çorbada yakalayabilirsiniz. İsterseniz hasta yatağınızda sizi iyileştirecek bir çorba, isterseniz misafirlerinize bir başlangıç menüsü olarak sunabileceğiniz lezzetli bir yemek olarak düşünebilirsiniz. Şifa niyetine içebileceğiniz antibiyotik etkili sarımsaklı domates çorbasının detayları geliyor, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:45
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

5 adet rendelenmiş domates
4 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
2 litre su
1/2 adet limonun suyu
Tuz
Karabiber
Rendelenmiş kaşar

AŞÇININ NOTU

<strong>Dilerseniz et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.</strong>

YAPILIŞI

  • Un ve yağ birlikte kavrulur.
  • Rendelenmiş domates, sarımsak, tuz ve su bu kavrulan karışıma eklenir.
  • Kaynayınca kadar karıştırılarak pişirilir.
  • Yarım limonun suyu eklenir.
  • Blender kullanılarak pürüzsüz kıvama getirilir.
  • Servis edilirken rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber eklenir.

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