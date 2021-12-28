Doğal antibiyotik: Domatesli sarımsak çorbası tarifi

MALZEMELER
5 adet rendelenmiş domates
4 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
2 litre su
1/2 adet limonun suyu
Tuz
Karabiber
Rendelenmiş kaşar
AŞÇININ NOTU
<strong>Dilerseniz et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.</strong>
YAPILIŞI
- Un ve yağ birlikte kavrulur.
- Rendelenmiş domates, sarımsak, tuz ve su bu kavrulan karışıma eklenir.
- Kaynayınca kadar karıştırılarak pişirilir.
- Yarım limonun suyu eklenir.
- Blender kullanılarak pürüzsüz kıvama getirilir.
- Servis edilirken rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber eklenir.