Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır?
Çorba Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze mutfaklarımızdan soframıza giren pek çok çorba türü olsa da erişte çorbasının yeri Türk mutfağında her zaman önceliklidir. Hastalık zamanlarında iyileşmek için tüketilen, çocuklar için şifa kaynağı, kış aylarında içinizi ısıtmak için pişirebileceğiniz erişte çorbası dikkatle yapılmalıdır. Hızlı ve pratik bir şekilde pişirilebilen erişte çorbasında eriştenin kaliteli olması büyük önem taşır. Sizler için hazırladığımız tarifte erişte çorbası nasıl yapılır sorusunun cevaplarını detaylarıyla birlikte bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:41Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:42
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 adet kuru soğan
Un ( 1 tepeleme dolusu yemek kaşığı)
Erişte ya da köy eriştesi ( 1 çay bardağı)
5 su bardağı su
Et ya da tavuk suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
İsteğe göre nane
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Erişte çorbası yapımı için ilk adımda kuru soğanlarını yemeklik bir şekilde küp küp doğrayın.
Doğradığınız soğanları zeytinyağı ya da bitkisel yağ ile kavurun.
Kuru soğanlar pembeleştikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Unun kokusu çıkana kadar soğanla kavurun.
Kavrulan un ve soğanın içine domates salçasını ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Salçanın da kokusu çıktıktan sonra 5 su bardağını tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Ardından et ya da tavuk suyunuzu ekleyin.
Kaynayan suyun içine 1 çay bardağı eriştenizi ekleyin. Tuz ve karabiberi karıştırın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Erişteler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Ardından naneyi de ekleyerek servis yapın.
Erişte çorbası yapımı yoğurtla da tercih edilebilir. Yoğurtlu erişte çorbası yapılışı için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz:
Tencerenin içine 1.5 litre suyu kaynatın.
Kaynayan suyun içine 1 su bardağı erişteyi ekleyin.
Erişte pişerken başka bir kasede yoğurt, un ve yumurtayı çırpın.
Eriştenin kaynar suyundan azar azar yoğurt karışımının içine ekleyin ve sıvılaştırdığınız sosu çorbanın içine ekleyin.
Ardından tuzu ekleyin ve çorbayı pişmeye bırakın.
Sosu için soğanları tereyağında kavurun. İçerisine baharatları ekleyin.
Çorba piştikten sonra soğanlı ve tereyağlı sosu çorbanın içine dökerek karıştırın.