Humus çorbası tarifi: Humus çorbası nasıl yapılır?

Kıbrıs mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan humus çorbası, küp biçiminde kesilmiş ekmekler üzerine dökülen sıcak humus karışımına tereyağı, kırmızı biber, maydanoz ve kaynatılmış nohut ile süslenerek servis edilir. Özellikle Ramazan sofralarında kendine yer bulan humus çorbası, günün her saatinde tüketilebilir. İşte humus çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:24

MALZEMELER

  • 1/2 kg haşlanmış nohut
  • 1 kavanoz tahin
  • 4 adet limon
  • Haşlanmış nohut suyu
  • Sarımsak
  • Tuz
  • Kırmızı pul biber

YAPILIŞI

  • Nohutları iyice haşlayın. Blender'a önce nohutları ve bir miktar suyundan ekleyerek iyice öğütün.
  • Sonra içerisine tahin, limon suyu, sarımsak ve tuz ilave ediniz.
  • Limon suyu, sarımsak ve tuzu ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, fakat bunu blender de yapmanız gerekir.
  • Limon karışımı sertleştirecektir, karışımı yumuşatmak için biraz nohut suyundan ekleyebilirsiniz.
  • 2-3 çorba tabağına önceden kalınca dilimlenmiş ve küp küp kesilmiş ekmekleri yerleştirin ve üzerine biraz haşlanmış nohut suyundan ekleyip ekmekleri hafif ıslatın.
  • Hazırladığınız humus çorbasını tabaklara taksim edin, çorbanın üzerine damak tadınıza göre kırmızı biber karabiber ve maydanoz koyup, üzerini birkaç tane haşlanmış nohut ve zeytin yağı ile süsleyin.

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