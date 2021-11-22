Ispanak Çorbası Tarifi: Ispanak Çorbası Nasıl Yapılır?

MALZEMELER
- 100 gr ıspanak
- 1 adet küçük boy soğan
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 4,5 su bardağı su
- Tuz
Terbiyesi için
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Birkaç damla limon
Üzeri için
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı pul biber
AŞÇININ NOTU
Çorbanın terbiyesini kaynayan suyun içerisine dökmeden önce çorbadan bir kepçe su alıp terbiye ile karıştırın. Kaynayan suya terbiyeyi bir anda değil azar azar ekleyin. Terbiyeyi eklerken çorbayı devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu, çorbanın kesmesine engel olacaktır.
Çorbaya tuzunu da en son tamamen kaynadıktan sonra dökünüz. Ispanak çorbasını terbiye ile buluşturduktan sonra kısık ateş ile pişiriniz. Eğer çorbanız koyu olursa azar azar su ekleyerek kıvam kazandırabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Ispanaklarınızı iyice yıkayın.
- Yıkanan ıspanakları ince ince doğrayın.
- Tencereyi ocağa alın.
- Yağı ekleyin. Daha sonra küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyerek iyice kavurun.
- Doğranmış soğanların içine ıspanakları ekleyin.
- Ispanakları bir 5 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Çorba kaynarken terbiyesini hazırlamaya başlayın.
- Terbiyesi için bir derin kaseye yoğurt, yumurta sarısı, un ve limonu ekleyin ve iyice çırpın.
- Ardından kaynayan çorbanın içerisinden bir kepçe suyu alıp yoğurtlu karışıma ekleyin.
- Kaynayan su ve yoğurtlu karışımı karıştırdıktan sonra tencerenin içerisine boşaltın.
- Çorbayı ara ara karıştırın ve ardından kaynamaya bırakın.
- Çorba kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin.
- Son olarak yağ eritip pul biber ekleyerek çorbanın üzerine ilave ediniz.