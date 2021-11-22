Ispanak Çorbası Tarifi: Ispanak Çorbası Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Çorbanın terbiyesini kaynayan suyun içerisine dökmeden önce çorbadan bir kepçe su alıp terbiye ile karıştırın. Kaynayan suya terbiyeyi bir anda değil azar azar ekleyin. Terbiyeyi eklerken çorbayı devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu, çorbanın kesmesine engel olacaktır. Çorbaya tuzunu da en son tamamen kaynadıktan sonra dökünüz. Ispanak çorbasını terbiye ile buluşturduktan sonra kısık ateş ile pişiriniz. Eğer çorbanız koyu olursa azar azar su ekleyerek kıvam kazandırabilirsiniz.