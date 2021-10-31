Kabak Çorbası Tarifi: Kabak Çorbası Nasıl Yapılır?

Türk mutfağı için alışıldık bir lezzet olan kabağı bir de çorba tarifinde deneyelim. Kabak çorbası hem diyet listelerinde bulunan hem de besleyici özelliği ile ön plana çıkan bir çorba tarifidir. Kabak çorbası malzemeleri içinde hayvansal bir gıda barındırmadığı için aslında vejetaryen tarifler arasında da kendine yer bulabilir. Peki, kabak çorbası nasıl yapılır? Diğer çorbalardan hiçbir farkı olmayan bir çorba olsa da aslında pürüzsüz bir kıvam elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Bu püf noktaları anlattık.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:14
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 3 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 su bardağı su
  • 1 tutam dereotu
  • Tuz, karabiber

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un

AŞÇININ NOTU

Çorbanız piştikten sonra servis önerisi olarak kuru nane ve kırmızı pul biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Öncelikle çorbanıza soğan ve sarımsaklarınızı yemeklik doğrayıp kavurarak başlayın.
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağda doğradığınız soğan ve sarımsakları iyice kavurun.
  • Soğan ve sarımsağınız kavrulurken kabaklarınızı soyup küp şeklinde doğrayın.
  • Kabaklarınızı soğan ve sarımsağın üzerine ekleyip beraber kavurmaya devam edin.
  • Kavrulduğuna emin olduğunuz kabaklarınızın üzerine 5 su bardağı sıcak suyunuzu da ekleyip pişirmeye başlayınız.
  • Kabakların iyice yumuşadığından emin olduktan sonra blender yardımı ile çorbanızı iyice pürüzsüz hale getirin.
  • Kabak çorbanızın yoğurtlu terbiyesi için yoğurt ve unu bir iyice çırpın. İyice karıştığından emin olduğunuz terbiyenize çorbanızın içinden 1 kepçe döküp ılıştırın.
  • Normal sıcaklığa gelen terbiyenizi yavaş yavaş çorbanızın içine dökün. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yoğurtlu terbiyenizi döktükten sonra karıştırmaya devam etmeniz gerektiği.
  • Birleştirdiğiniz çorbanızı kaynayana kadar karıştırarak pişirin ve kaynamaya başlayınca dereotlarını içine ekleyip altını kapatın.
  • Sıcak şekilde servis edebilirsiniz.

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