Lebeniye çorbası tarifi: Sıcacık lezzetiyle içinizi ısıtacak

Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hem doyuruculuğu hem lezzeti hem de sağlık deposu olmasıyla aranan tarifler arasında yerini alıyor. Neredeyse ana yemek kadar doyurucu olan bu tarifi, kolaylıkla yapabilir, sofralarınızın vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. İşte o lezzet...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:11
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 311 kcal

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım limon suyu
  • 6 su bardağı su
  • Tuz

Köftesi için;

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

  1. Köfte malzemelerini bir araya getirerek iyice yoğurun ve misket şeklinde yuvarlayın.
  2. Aynı zamanda tencereye yıkanmış pirinci ve suyu ekleyin, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  3. Tereyağını bir tavaya alıp erittikten sonra köfteleri ekleyin ve kızartın.
  4. Tenceredeki pirinçler yumuşayınca haşlanmış nohutları ekleyin.
  5. Çorbanın terbiyesi için ise; yoğurt, un ve limon suyunu karıştırın. Ardından çorbanın suyundan bir iki kepçe alıp terbiyeye ekleyip karıştırın.
  6. Terbiyeyi çorbaya ekleyip durmadan karıştırmaya devam edin.
  7. Son olarak köfteleri de ekleyip biraz da bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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