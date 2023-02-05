Lebeniye çorbası tarifi: Sıcacık lezzetiyle içinizi ısıtacak

Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hem doyuruculuğu hem lezzeti hem de sağlık deposu olmasıyla aranan tarifler arasında yerini alıyor. Neredeyse ana yemek kadar doyurucu olan bu tarifi, kolaylıkla yapabilir, sofralarınızın vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. İşte o lezzet...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:11Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:11
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
311 kcal
MALZEMELER
2 yemek kaşığı pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
1,5 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
6 su bardağı su
Tuz
Köftesi için;
200 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
YAPILIŞI
Köfte malzemelerini bir araya getirerek iyice yoğurun ve misket şeklinde yuvarlayın.
Aynı zamanda tencereye yıkanmış pirinci ve suyu ekleyin, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Tereyağını bir tavaya alıp erittikten sonra köfteleri ekleyin ve kızartın.