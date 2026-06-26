Lezzeti şifasında! Tam kıvamında tarhana çorbası tarifi
Yıllardır yanlış yapıyormuşuz, gerçek tarhana çorbasının sırrı nihayet ortaya çıktı! Sadece tek bir basit püf noktasıyla lokanta usulü, ipeksi kıvamda bir çorbayı şipşak hazırlamak artık çok kolay. Bu şifa deposu tarifi denedikten sonra bildiğiniz tüm yöntemleri unutacak ve komşularınızdan tarifini saklamak isteyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:41
YAPILIŞI
MALZEMELER
3 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı tereyağı (veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ)
1 yemek kaşığı domates salçası (yarım kaşık biber salçası da karıştırabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı kuru nane
5 su bardağı su (Yarısını et veya tavuk suyu kullanırsanız çok daha lezzetli olur)
1 çay kaşığı tuz
İsteğe bağlı: 1 diş ezilmiş sarımsak, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Tarhanayı Islatın: Topaklanmayı önlemek için, 3 yemek kaşığı tarhanayı küçük bir kaseye alın. Üzerine 1 su bardağı su (veya et suyu) ekleyip karıştırın. Tarhananın yumuşaması için yaklaşık 10-15 dakika bekletin.
Salçayı Kavurun: Çorba tencerenize tereyağını alın ve eritin. Üzerine salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun.
Aroma Katın: Salça kavrulduktan sonra kuru naneyi (ve kullanıyorsanız ezilmiş sarımsağı) ekleyip birkaç saniye daha karıştırın. Nane yağa kokusunu çabuk verir, yanmamasına dikkat edin.
Suyu ve Tarhanayı Ekleyin: Kalan 4 su bardağı soğuk suyu tencereye ilave edin. Hemen ardından kasede ıslattığınız tarhanalı suyu da tencereye aktarın.
Sürekli Karıştırın: Ocağın altını açın ve çorba kaynayana kadar bir çırpıcı yardımıyla hiç durmadan karıştırın. Not: Tarhananın topaklanmaması için kaynayana kadar karıştırmak en önemli püf noktasıdır.
Kaynatın ve Demlendirin: Çorba kaynamaya başlayıp göz göz olduğunda ocağın altını kısın. Tuzunu ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika daha pişirin.
Servis: Eğer çorbanın kıvamı size çok koyu gelirse, bu aşamada yarım bardak kadar sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Sıcak sıcak servis yapın.