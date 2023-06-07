Mantar çorbası: doyurucu nefis bir lezzet

Lezzetli bir çorba başlı başına bir öğün olabileceği gibi yemekler için de güzel bir başlangıçtır. Size önereceğimiz bu tarif ise mantar sevmeyenlere bile mantarı sevdirecek her seferinde tam kıvamı tutturmazı sağlayacak. İşte en nefis kremalı mantar çorbası tarifi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:50Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:50
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
400 gram mantar
5 su bardağı su
1 kutu krema
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karbiber
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine kıyılmış dereotu ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Mantarları yıkamadan koyup ince ince dilimleyin.
Tencereye 6 bardak suyu ekleyip üzerine mantarı ilave edin ve limonun suyunu ekleyip 10 dakika pişirin. Süzerek kenara alın.
Tencereye tereyağını ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve baharatlarını ekleyin.
Mantarları içerisine ilave edip 2 dakika kavurun ve üzerine su ilave edip karıştırmaya devam edin.
Çorba kaynadıktan sonra kremayı azar azar ilave ederek sürekli karışırın ve 10 dakika daha orta ateşte pişirin.
Ardından kaselere alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!