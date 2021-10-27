Minestrone çorbası tarifi: Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Çeşitli sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan hem sağlıklı hem leziz bu çorba tarifini evinizde denemelisiniz. İtalyanların meşhur bir sebze çorbası olan minestrone, içinde barındırdığı sebzeler sebebiyle bol vitaminli bir çorba seçeneği. Aynı zamanda besleyici olduğu kadar da lezzetli. İşte minestrone tarifi ve malzemeleri...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:53
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 3 adet havuç
  • 3 adet kabak
  • 3 adet kırmızıbiber
  • 3 adet sarı biber
  • 10 adet taze fasulye
  • 50 gram taze veya konserve bezelye
  • 1 dal taze kereviz sapı
  • 3 adet patates
  • 10 adet taze mantar
  • Yarım bağ maydanoz
  • 5 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 adet olgun domates
  • 10 yaprak taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1 tatlı kaşığı bul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 6 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

  • Öncelikle bütün sebzeleri küp küp doğrayın.
  • Ayrı kaselere alın.
  • Ocakta kızdırdığınız yağın içerisinde önce soğan ve sarımsakları hafif öldürün.
  • Havuç, kereviz sapı, taze fasulye gibi sert ve zor pişecek sebzeleri sırasıyla tencereye ekleyerek kavurmaya başlayın.
  • Baharatları ve tuzunu ekleyin.
  • Kavrulan sebzelerin üzerine sıcak su ilave edin.
  • Ocaktan almaya yakın maydanozlarını serpin.
  • Mikserden geçirdikten sonra çorbayı kaynamaya bırakın.

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