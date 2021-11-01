Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?
Geçmişten günümüze en çok tüketilen besinlerin başında patates geliyor. Bazen ana yemeklerimizi süsler, bazen kahvaltılarımızda kızartma olarak karşımıza çıkar. Biz de size patates çorbası tarifi vereceğiz. En çok tüketilen besin maddelerinden biri olan patatesin bir de çorba halini denemek istemez misiniz? Patates çorbası yapılışı ile aslında birçok çorba ile benzerlik gösteriyor. Hem yapılışı kolay hem de besleyici özelliği çok yüksek bir çorba olduğu için tok tutma oranı da oldukça yüksek. Patates çorbası malzemeleri aslında birçok sebze çorbası ile benzerlik gösterse de bu çorbamızda ağırlıklı olarak patates kullanıldığını unutmamalıyız. Patates çorbası tarifinin detaylarına hep beraber bakalım. Peki, patates çorbası nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.11.2021 08:54Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:02
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
3 adet patates
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
4 su bardağı sıcak su
1 su bardağı süt
Tuz
Karabiber
Dereotu
AŞÇININ NOTU
Patates çorbası malzemeleri içinde belirttiğimiz dereotu aslında servis önerisidir. Servis etmeden önce üzerine koyarak servis edebilirsiniz. Eğer dereotu tadını sevmiyorsanız servis önerisi olarak defne yaprağı da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapımına öncelikle patateslerinizi iyice yıkayıp soyarak başlayın.
Patateslerinizi küp küp küçük küçük doğrayınız.
Patateslerinizi doğradıktan sonra aynı şekilde soğan ve sarımsaklarınızı da doğrayınız.
Çorbanızı yapacağınız tencereye sıvı yağ ve tereyağını ekleyiniz. Isınınca üzerine soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.
Sarımsak ve soğanınız kavrulurken üzerine 1 yemek kaşığı unu da ekleyip un ile beraber kavurmaya devam edin.
Ununuzu da sarımsak ve soğanla kavurduktan sonra sıra patatesleri eklemeye geldi.
Patateslerinizi de ekleyerek onları da kavurmanız gerek. 1 dakika kadar kavurunuz ve daha sonra üzerine 4 su bardağı sıcak suyunuzu ekleyerek patatesler yumuşayana kadar pişirin.
Patatesler tamamen yumuşadığında blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir hale gelsin.
Tamamen pürüzsüz hale gelen çorbanıza 1 bardak sütünü de ekleyip tekrar kaynatın. Tekrar kaynayan çorbanıza ince kıyılmış dereotlarını da ekleyip iyice karıştırın ve ocaktan alın.