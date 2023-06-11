Sakala çarpan çorbası tarifi: Ana yemek kadar doyurucu!

En lezzetli çorba tarifleri arasında ilk sıralara oynayan bu çorba, hem mercimeğin faydası hem de eriştenin mükemmel lezzetiyle bir araya gelerek oldukça doyurucu bir menü oluşturmayı mümkün kılıyor. Hem bir başlangıç hem de ana yemek kadar güçlü olan bu tarifi, dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:50
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 188 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 1 adet soğan
  • 1, 5 yemek kaşığı salça
  • 1, 5 litre su
  • Tuz, pulbiber, nane

YAPILIŞI

  • Tencereye yıkanmış mercimeği alarak üzerini biraz fazla geçecek kadar su ekleyip haşlayalım.
  • Haşlanan mercimeği süzerek kara suyu gidene kadar sudan geçirelim.
  • Tencereye küp doğranmış soğanı alarak kavuralım.
  • Ardından salça ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edelim.
  • Baharatı kavurursanız suyun rengi daha güzel olacaktır.
  • Kavrulunca su ve mercimeği ekleyerek kaynamaya bırakalım.
  • Kaynayan çorbamıza erişteyi ekleyerek kısık ateşte 10 dakika kadar pişirip özleşmesini sağlayalım.

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