Şehriyeli Tavuk Çorbası Tarifi: Şehriyeli Tavuk Çorbası Nasıl Yapılır?
En sevilen çorbalardan biri olan tavuk suyu çorbayı bir de böyle deneyin, şehriyeli tavuk çorbası tarifi. İçinde mis gibi tavuk parçaları bulunan şehriyeli ve harika kıvamlı bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Şehriyeli tavuk çorbası, özellikle içinde tavuk suyu kullandığınızda hem doyurucu hem de şifa kaynağı olacak özellikleri sahip. Şehriyeli tavuk çorbası malzemeleri aslında içine koyacağınız baharatlarla daha da lezzetlendireceğiniz bir yemek. Annelerin gizli ilacı şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Şehriyeli tavuk çorbası tarifinin detaylarına ve püf noktalarına beraber bakalım.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:37Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:37
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
6 tane tavuk but
1 adet soğan
1 su bardağı tel şehriye
1 adet havuç
1 adet patates
1 limonun suyu
1 adet limonun kabuğunun rendesi
Yarım çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin
8 su bardağı sıcak su
Tuz ve istenen baharatlar
AŞÇININ NOTU
Eğer çorbalarınızda taze lezzetleri seviyorsanız servis önerisi olarak taze kekik ya da defne yaprağı deneyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızı yapacağınız tencereye tavuk butlarını koyun. Yanına soğanı, havuç ve patatesi küçük küçük doğrayıp ekleyin.
8 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Tavuk butları yağını salana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ve tavuklarınız yağını bırakınca (kaynamaya başladıktan tahmini 30 dakika sonra) tavukları içinden alın.
Tavuklarınız ılıdıktan sonra tavuğunuzu ince ince didikleyin.
Derin bir tencereye sıvı yağ ve tereyağınızı ekleyin. Üzerine şehriyeleri ekleyin ve kavurun. Şehriyenin rengi döndükten ve iyice kavrulduktan sonra tavukları da ekleyip beraber kavurun.
Tavukları ve şehriyeyi 3-4 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu içindekiler ile beraber aktarın.
Tüm malzemelerinizi tek tencereye aldıktan sonra içine limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyip kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kısık ateşte karıştırarak kaynatın.
Piştikten sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.