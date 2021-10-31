Sıkıcık Çorbası Tarifi: Sıkıcık Çorbası Nasıl Yapılır?
Ana yemek olabilecek kadar doyurucu bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Tarhana ve ince bulgur ile hazırlanan sıkıcık çorbası, Kütahya yöresinden çıkıp adını duyuran bir lezzet. Özellikle tarhana sevenlerin bayıralarak tüketeceği sıkıcık çorbası tarifi: Sıkıcık çorbası nasıl yapılır? İşte yapılışı, malzemeleri, püf noktaları ve tarifin adımları...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:16Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:20
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı tarhana
3 orta boy soğan
Sıvı yağ
Margarin
Nane, karabiber, pul biber (birer çay kaşığı)
Salça (1 dolu yemek kaşığı)
Üzeri için:
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı
Kırmızıbiber
Maydanoz
YAPILIŞI
Önce bulgur 2.5-3 bardak sıcak su ile ıslatılır üstü kapalı olarak. Sonra içine tarhana ve az tuz atılır. İyice yoğurularak misket büyüklüğünde yuvarlanır.
Tencerede ufak doğranmış soğanlar margarin ve sıvı yağ ile kavrulur, salça atılır.
Baharatlar ve tuz atılır ve 6-7 bardak sıcak su konulur. Kaynarken köfteler atılır. 10 dakika kadar kaynatılır (çok dağılmasın).
Biraz dinlendirilir ki hafif koyulaşsın tarhana sayesinde.
Tabağa alınca önce yoğurt, sonra yağ gezdirilir ve üzerine de birkaç maydanoz doğranır.